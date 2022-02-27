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Spor

İrfan Can'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber

27 Şubat 2022 10:26

Fenerbahçe'de sakatlığı atlatan ve Slavia Prag maçı kadrosuna yer alan İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa maçında yerini alması bekleniyor.

Sakatlığı düzelen ve hafta içi tedavisi tamamlanan İrfan Can Kahveci, Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki Slavia Prag rövanşında kadroda yer almış ancak teknik heyet tarafından riske edilmek istenmemişti.

İrfan'ın da Kasımpaşa mücadelesinde takımdaki yerini alması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu ligde en son, 5 Şubat 2022'de Başakşehir'e 1-0 kaybedilen karşılaşmada forma giymişti.

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