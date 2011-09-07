-İrfan Baştuğ'un askeri kimlik kartı bit pazarında çıktı ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - 27 Mayıs 1960 askeri darbesinde görev alan, darbeden sonra Ankara Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilen dönemin Genelkurmay Başkanlığı Personel Daire Başkanı Tuğgeneral İrfan Baştuğ'un askeri kimlik kartı, ölümünden 51 yıl sonra Başkent'te bit pazarında bulundu. Ankara'da, İtfaiye Meydanı'nda ikinci el eşya satışı yapan Yaşar Güler'e ait iş yerinde bulunan Baştuğ'a ait ''Subay, Askeri Memur ve Astsubay Hüviyet Cüzdanı'' bir vatandaş tarafından satın alındı. Askeri kimlik kartın üzerinde yer alan bilgiye göre, Tuğgeneral Baştuğ'a, 27 Mayıs darbesinden önce, 1958 yılının şubat ayında verildiği anlaşılıyor. Türkiye'deki ilk askeri darbe olarak tarihe geçen 27 Mayıs ihtilalinde aktif rol üstlendiği bilinen ve darbenin ardından Ankara Valiliği ve Ankara Belediye Başkanlığı görevlerini yürüten Tuğgeneral Baştuğ, 12 Eylül 1960'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. İş yeri sahibi Yaşar Güler, ikinci el eşya alım satım işi yaptığını, satın aldığı ürünler arasında kimlik kartı ve fotoğraf gibi unutulan birçok eşya çıktığını, bunları da tezgahında satışa sunduğunu söyledi. Tuğgeneral Baştuğ'un kimlik kartının da satın aldığı eşyalar arasından çıkmış olabileceğini anlatan Güler, ''Tuğgeneral Baştuğ'un ismini daha önce hiç duymamıştım. Kendisi hakkında bilgim yok. Bu kartın sahibinin de bir general olduğunu bilmiyorum'' diye konuştu. Askeri Memur ve Astsubay Hüviyet Cüzdanı'nda yer alan bilgiye göre, 1324 Van doğumlu, sicil numarası 929-b-25 ve rütbesi tuğgeneral olan Baştuğ'un, boyunun 1,69 metre, buğday tenli, ela gözlü ve siyah saçlı olduğu belirtiliyor. Üzerindeki yazıda, askeri hizmetin devamınca sivil ve resmi elbiseliyken kullanılabileceği, hizmetten ayrılışta ve emeklilikte kullanılmasının yasak olduğu belirtilen kartın, 1958 yılının şubat ayında verildiği bilgisi yer alıyor. İki adet damga pulu bulunan ve bir kısmı tahrip olan kart üzerinde, ayrıca Baştuğ'un üzerinde soğuk mühürlü vesikalık fotoğrafı da bulunuyor. Baştuğ'un adı başkentte merkez Altındağ ilçesindeki bir cadde ile Van il merkezinde, Şerefiye Mahallesi'ndeki bir ilköğretim okulunda yaşatılıyor.