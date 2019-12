-Irene kasırgası tropikal fırtınaya dönüştü NEW YORK (A.A) - 29.08.2011 - Gücünü kaybederek 'tropikal fırtınaya' dönüşen Irene kasırgasının ABD genelinde 15 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre, ABD'nin Atlantik kıyılarını vurduktan sonra New York'a yönelen ve gücünü artırması beklenen Irene kasırgası, tahminlerin aksine New York'a ulaşmadan hızını kaybetmeye başladı, daha sonra da tropikal fırtınaya dönüştü. Korkulan ölçüde bir yıkıma yol açmayan Irene yine de ülke genelinde 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Irene kasırgasının yıkımından payına düşeni alan New York'ta ise hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Özellikle sular altında kalmasından korkulan ve büyük ölçüde zorunlu tahliye kararı alınan Manhattan'ın alt kesimleri Irene kasırgasından beklenilen ölçüde etkilenmedi. İtfaiye, polis, belediye ve sağlık çalışanlarının aralıksız görev yaptığı New York'ta kapanan yollar açılmaya başladı. Irene kasırgası nedeniyle ihtiyaten durdurulan toplu ulaşım seferlerinin de Pazartesi gününden itibaren başlaması bekleniyor. Yaklaşık 9 bin uçuşun iptal edildiği havayolu seferlerinin de normale dönmesi için çalışılıyor.