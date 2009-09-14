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'İrem'in babasıyla arasındaki aşkı kıskanıyorum'

İbrahim Kutluay ile eşi Demet Şener Kutluay, önceki gün minik kızları İrem'i eğlendirmek için Etiler'deki çocuk eğlence merkezi Mohini'deydiler.

14 Eylül 2009 03:00

Basketbolcu İbrahim Kutluay ile eşi Demet Şener Kutluay, önceki gün minik kızları İrem'i eğlendirmek için Etiler'deki çocuk eğlence merkezi Mohini'deydiler.

Evliliklerinde dört yılı geride bırakan ve bu süre içinde iki kez anne olan Demet Kutluay, "Hayalini kurduğum hayatı yaşıyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Öte yandan Kutluay, kızıyla babasının çok iyi anlaştıklarını belirterek "İrem'in babasıyla arasındaki aşkı kıskanıyorum" dedi. Ünlü basketbolcu da "İrem benimle daha mutlu sanki. Hatta bir yere giderken annesinin gelmesini istemiyor. Benimle yalnız kalmak istiyor. Ama benden daha çok çekinir" diye konuştu.

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