İrem Sak'tan sevgili itirafı

'Bize Kaldı' programına konuk olan oyuncu İrem Sak, 3 yıldır sevgilisi olmadığını açıklarken; son sevgilisinin sektörden biri olduğunu itiraf etti.

'Çukur' dizisiyle ekrana dönen İrem Sak, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un ''Bize Kaldı'' programına konuk oldu. Sak'a "Hiç seni sevgilinle görmedik. Bir ilişkin oldu mu" sorusuna şu yanıtı verdi; "Evet görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. Sevgilim oldu en son 2017'de ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok."

Sunucunun "E benim bildiklerim ne o zaman" sorusuna ise Sak bomba bir yanıt verdi. İrem Sak yanıtında "Sevgili sordun sevgilim olmadı" dedi.

"Sektörden biriydi"

İrem Sak'ın sevgilisinin kim olduğu merak konusu olurken güzel oyuncu "Sektörden biriydi" yanıtını verdi.