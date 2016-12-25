İrem Sak: Eski sevgilimin kapısına dayanmıştım, çok pişmanım

Oyuncu İrem Sak, "'Ayrılık sonrası dinlenecek şarkılar' listeniz var mı?" sorusunu "Ne dinlediğine dikkat etmelisin. Yoksa kendini onun kapısında bulabilirsin. Bir kere dayandım, şimdi çok pişmanım" diye yanıtladı. Şarkıcı Murat Boz ise, "Ayrılık süreçlerimde hiç Sezen Aksu dinlemedim. Kendisi benim ilahımdır ama ayrılık sürecinde pekiyi gelmiyor. Tavsiye ederim; ayrılınca hareketli şarkılar dinleyin, kendinizi spora verin. Süreci atlatınca Sezen dinlemeye devam edebilirsiniz" ifadesini kullandı.

Sabah'ta yer alan haber şöyle:

Murat Boz, Yasemin Allen ve İrem Sak; bizi filmde kullanılan ayrılık sonrası depresyon kitiyle karşıladı. Kitin içinde; uyku bandı, stres topu, kakaolu fındık kreması, hırka ve her şeyin en büyük ilacı olan zaman vardı. Biz de bu kitten faydalandık ve çok eğlendik!

Filmde eski sevgilisini geri kazanmaya çalışan bir fotoğrafçıyı canlandıran Boz'a, "Sevgilisinden ayrılan birine akıl verir misiniz?" diye soruyorum. Boz, "O toplara girmek tehlikeli olabilir. Konuya dahil olmam için iki tarafı da dinlemem lazım" yanıtını veriyor.

Bugün vizyona giren filmde; 'Selin' (Yasemin Allen) şöhreti yakaladıktan sonra sevgilisi 'Mehmet'le (Murat Boz) sorunlar yaşıyor. 'Mehmet', onun dünyasına ayak uydurmakta zorlanınca ikilinin yolları ayrılıyor. Filmde; ünlülerin ilişkilerini gizlemesiyle ilgili bir nokta dikkatimi çekiyor. Allen bununla ilgili, "Ben aşkımı hiç saklamadım" derken, Boz "Ben de gizlemedim ama tercihtir, saygı duyarım" yorumunu yapıyor.

"Para ve şöhret bizi bozmaz"

"Ünlü olunca ne değişiyor?" diye soruyorum. Burada klişe düşüncelerin etkisi olduğunu söyleyen Boz, şöyle diyor: "Yanlış ve klişe düşünceler var; 'Ünlü oldun, burnun kalktı' deniyor. Ama ben bu konuda hiç sıkıntı yaşamadım. Değişmediğimi biliyorum; ilk günkü Murat neyse, bugünkü Murat da o. Şimdi ekonomik olarak farklı bir yerdeyim ama asıl değişen şey, insanların size bakış açısı. 'Değiştin' diyorlar. Para, şan, şöhret bizi bozmaz!"

Filmdeki depresyon kitinde 'Ayrılık sonrası dinlenecek şarkılar listesi' var. Üçlüye, "Siz hiç böyle bir liste yaptınız mı?" diye soruyorum. Boz, ilginç bir yanıt veriyor: "Ayrılık süreçlerimde hiç Sezen Aksu dinlemedim. Kendisi benim ilahımdır ama ayrılık sürecinde pekiyi gelmiyor. Tavsiye ederim; ayrılınca hareketli şarkılar dinleyin, kendinizi spora verin. Süreci atlatınca Sezen dinlemeye devam edebilirsiniz." Ayrılık konusunda şarkıların çok önemli olduğunu belirten Boz, şöyle devam ediyor: "Besteci o şarkıyı sana yazmış gibi geliyor. 'O acıyı yaşayan sadece sen değilsin' hissi çok önemli. Bu, insana umut verir."

Allen aşk acısı çekerken rock müzik dinlediğini söylüyor. İrem Sak'tan ise samimi bir itiraf geliyor: "Ne dinlediğine dikkat etmelisin. Yoksa kendini onun kapısında bulabilirsin. Bir kere dayandım, şimdi çok pişmanım."