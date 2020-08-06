İrem Sak, Çukur'un kadrosuna katıldı

Show TV'de yayınlanan 'Çukur' dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Dördüncü sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanan 'Çukur'un kadrosuna İrem Sak katıldı.

Show TV'de üç sezondur ekranlara gelen Ay Yapım imzalı 'Çukur' dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. 'Çukur'un dördüncü sezonuna oyuncu İrem Sak dahil oldu.

Oyuncunun diziye dahil olduğu, 'Çukur'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Yapılan paylaşımda, "İrem Sak, Çukur'da! Dördüncü sezon yaklaşırken Çukur kadrosu da genişliyor. Oyuncu İrem Sak, yeni sezonda; Erdenet Ailesi'ne dahil olacak ve 'Seren' karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak. Çukur'a hoş geldin İrem Sak" denildi.