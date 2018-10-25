İrem Sak: Ben Sivaslıyım, güç bende; uyanın ulan!

Ünlü oyuncu İrem Sak, önceki gün Cihangir’deki bir restoran çıkışı görüntülendi. Ara sokaklarda arkadaş grubuyla yürüyen ünlü oyuncu, “Ben Sivaslıyım, güç bende. Uyanın ulan” diye bağırıp yerden topladığı taşları duvara fırlattı.

İrem Sak, önceki akşam arkadaş grubuyla Cihangir’deki bir restorandaydı. Mekandan geç saatlerde çıkan oyuncu, bir süre İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında dolaştı. Ünlü oyuncu, yerden aldığı küçük taşları sokak duvarlarına atmaya başladı.

Bir yandan da “Ben Sivaslıyım, güç bende. Uyanın ulan” diye bağıran oyuncuya, arkadaşları da aynı şekilde eşlik etti.

Oyuncu, bir mekan önünde gördüğü boks makinesine yumruk atarken görüntülendi.