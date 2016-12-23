İrem Sak: Aşk acısını koltuk, battaniye ve çikolata üçlüsüyle yaşarım

Bugün vizyona giren ‘Dönerse Senindir’ filminin başrol oyuncularından İrem Sak, "Aşk acısını nasıl yaşarsınız?" sorusuna, "Koltuk, battaniye ve çikolata üçlüsüyle tabii ki!" yanıtını vererek, "Her acıyı içinizden geldiği gibi yaşamalısınız; içinize atmamalısınız" ifadesini kullandı.

İlişkileri, ayrılıkları ve aşk acıları hakkında merak edilen soruları yanıtlayan başrol oyuncularından Murat Boz, "Erkekler acısını nasıl yaşar?" sorusuna "Ne hissediyorsam öyle yaşarım, tabii ki ağlarım da" yanıtını verirken, bir diğer başrol oyuncusu Yasemin Allen ise erkeklerin duygularını bastırdığını ifade ederek "Ağlamak kadınlara yasaklanmamış ama erkekler öyle değil" dedi.

'Dönerse Senindir' filminde Murat Boz, ayrıldığı sevgilisini geri kazanmaya çalışan 'Mehmet' adlı bir fotoğrafçıyı, Yasemin Allen onun ex-aşkı 'Selin'i... Bir ilişki terapistini oynayan İrem Sak ise 'Mehmet'e bu serüvende yardımcı olan anahtar kişi rolünü üstleniyor. Üçlünün Sabahtan Merve Yurtyapan'a verdiği söyleşi şöyle:

"Her acıyı içinizden geldiği gibi yaşamalısınız"

Biraz da aşk acısından söz edelim... "Aşk acısını nasıl yaşarsınız?" diye soruyorum. İrem Sak, "Koltuk, battaniye ve çikolata üçlüsüyle tabii ki!" diyerek kahkaha atıyor. "Her acıyı içinizden geldiği gibi yaşamalısınız; içinize atmamalısınız" diye ekliyor. Murat Boz ise şöyle diyor: "Herhangi bir duyguyu ertelememek gerekir. Ayrılık sonrası süreç önemli; ertelediğiniz her duygu sonradan ortaya çıkıyor. Bir sonraki ilişkinizi, sağlığınızı, psikolojinizi etkileyebiliyor."

"Ne hissediyorsam öyle yaşarım, tabii ki ağlarım da"

Boz'a "Erkekler acısını nasıl yaşar?" diye sorduğumda, samimi bir şekilde "Ne hissediyorsam öyle yaşarım, tabii ki ağlarım da" yanıtını veriyor. Allen ise erkeklerin duygularını bastırdığını düşünüyor: "Ağlamak kadınlara yasaklanmamış ama erkekler öyle değil."

Boz, ilişkilerde kadınlarla erkeklerin bakış açısının farklı olduğunu anlatıyor: "Aslında kadınlar ne istediklerini biliyor. Duygularını iyi tartıp doğru zamanda karar verebiliyorlar. Neyi isteyip neyi istemedikleri konusunda daha netler. Erkek arkadaşlarım ise bir ilişkiye başlıyor, sonra sevgileri bitiyor ama ayrılmak zul geldiği için ilişkiye devam ediyorlar. Kadınlar ise istedikleri şeyden feragat etmiyor. Doğru olan da bu." Bu sırada araya giren İrem Sak, "Dr. Boz'dan tavsiyeler!" diyerek herkesi güldürüyor.

"Karşındaki kişiye güvenmiyorsan, bu kalbi yorar"

Filmde uygulanan ilişki taktiklerinden konuşuyoruz. "İlişkilerde planlar işe yarıyor mu?" diye sorduğumda, Allen bunun yorucu olduğunu söylüyor: "İlgiyi yüksek tutmaya yönelik planlar aşkı yorar ve bir süre sonra bitirir. İkisi de oyun oynamayı seviyorsa, belki işe yarar. Karşındaki kişiye güvenmiyorsan, bu kalbi yorar." Boz ise tecrübelerin daha önemli olduğunu vurguluyor:

"Yaşanmışlıklar, insana bazı şeyler yaptırıyor. Buna plan diyebilirsiniz ama ben şartlı refleks diyorum. Bir insan, ilişkiye başlarken 'Şöyle yapayım, o da bana böyle davransın' demez. Geçmişten gelen tecrübeler, ilişkiye yansır." Boz, plan ve taktik işinin abartılmasının sevgiliyi kaçırabileceği görüşünde..