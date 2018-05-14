BÜKREŞ,(DHA)

Romanya\'nın başkenti Bükreş\'te düzenlenen Büyükler Satellite Flöre Turnuvası\'nda kadınlarda İrem Karamete bronz madalya kazandı.

Grup müsabakalarında oynadığı 5 maçı da kazanan İrem Karamete, tablo 64\'ü maç yapmadan geçti. Karamete, tablo 32\'de Ukraynalı Mariya Kryvonos\'u 15-10 yenerek tablo 16\'ya, bu turda da Rumen Andreea Gheorghe\'yi 15-12 ile geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Aikaterini-Maria Kontochrıstopoulou\'yu 15-12 mağlup eden İrem, yarı finalde ise İtalyan Marta Cammilletti\'ye 15-5 yenilerek elendi ve grup maçları dahil tek yenilgi aldığı turnuvada bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu madalya sonrasında Türkiye, erkeklerde 1, kadınlarda 1 olmak üzere 2 sporcuyla katıldığı Satellite Turnuvası\'ndan 1 altın, 1 bronz toplam 2 madalya ile döndü.

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