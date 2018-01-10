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İrem Helvacıoğlu: Role hazırlanırken psikolojik destek aldım

"Benim için 'Nefes’i canlandırmak çok zorlayıcı oldu"

10 Ocak 2018 17:19

"Sen Anlat Karadeniz" dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu, canlandırdığı karakteri daha iyi anlamak adına psikolojik destek aldığını açıkladı.

Dizide 'Nefes' karakterine hayat veren oyuncu, "Nefes para karşılığı satılarak şiddete maruz kalan bir kadın. Ama o kadar güçlü bir kadın ki bulunduğu duruma boyun eğmiyor ve ayakta durmaya çalışıyor. Benim için 'Nefes’i canlandırmak çok zorlayıcı oldu. Onu hissedip anlayabilmek için psikolojik destek aldım” dedi.

İzleyiciye kadının gücünü bir kez daha hissettirecek olan 'Sen Anlat Karadeniz', geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan 'Nefes’ ile onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkansız aşkını anlatıyor.

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