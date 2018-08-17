“İrem Derici'nin klibi kopya çıktı”

Şarkıcı İrem Derici’nin Ben Tek Siz Hepiniz şarkısına Murat Joker’in çektiği klip, ünlü sanatçı Juanes’in Pa Dentro şarkısının klibinin benzeri çıktı.

Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberine göre, son yıllarda yabancı sanatçıların kliplerinden kopya çekilerek yapılan kliplere bir yenisi daha eklendi. İrem Derici'nin son albümünün çıkış şarkısı Ben Tek Siz Hepiniz'in klibi, Kolombiyalı sanatçı Juanes’ın klibiyle aynı çıktı.

Juanes'in, Pa Dentro şarkısına çektiği 50 milyon tık alan klibi, yönetmen Murat Joker tarafından İrem Derici'nin klibinde birebir kopyalandı.

Joker'in, Pa Dentro'nun klibinde yer alan fikir, aksesuvar ve çekim planlarını, Derici'nin klibinde aynen kullandığı görülüyor.

Joker’in Derici’yi zor duruma düşürdüğü konuşuluyor.

İrem Derici'den cevap

İrem Derici de iddialara sosyal medya hesabından şu ifadelerle cevap verdi:

"Ama eksik bilgi var aşkım, Rita Ora’nın klibinden de birebir sahne var, niye kadıncağızın hakkını yediniz 'Sahte, küçük, mükemmel dünyasında herkes' derken tam olarak kastettiğimiz de buydu. Bak öyle özenirsen olamayacağın insanlara sonuç bu olur: yan sanayi… Hiciv her yola gider, ne Joker ne Papaz kandırabilir bir Sinoplu’yu. Çok da şaapmamak lazım, öykünmemek lazım işte yabancıların kliplerine, kıyınca paraya aynısı oluyormuş bak. Az saçalım, savuralım Öpücükler ve mutlu hafta sonları benden!"