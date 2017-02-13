İrem Derici'den Takvim'e: Çok yanlış kayaya çarptınız oğlum; burnunuzdan fitil fitil getireceğim!

Şarkıcı İrem Derici, Takvim gazetesinin, "Burası ahır gibi’ diyerek kanserli çocuklar ve Türk futbol takımı için yapılan Almanya'daki gecede sahne almadı" iddiasına ağır ifadelerle tepki gösterdi. Kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yapan Derici, "Hakkımda çıkan yalanın daniskası haberlerle alakalı! Oğlum çok yanlış kayaya çarptınız!" diye yazdı.

"Kimseyle bir diyaloğum olmamasına rağmen, ağzımdan çıkmamış sözleri söylediğimi iddia eden şeref yoksunları" diyen Derici, "Başınıza bela aldınız. Kul hakkı yemek, çamur atmaya çalışmak neymiş göstereceğim hepinize" ifadesini kullandı.

İrem Derici'nin paylaşımı şöyle: