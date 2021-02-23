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İrem Derici, yeni sevgilisiyle Clubhouse'da tanıştı

23 Şubat 2021 16:39

Ünlü popçu İrem Derici'nin Clubhouse'da tanıştığı Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Emre Aslan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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