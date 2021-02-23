İrem Derici, yeni sevgilisiyle Clubhouse'da tanıştı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, oyuncu Emre Aslan ile yeni bir ilişkiye başladı. Derici, Çok Güzel Haraketler 2'de rol alan oyuncu Emre Aslan ile son dönemin popüler sosyal medya platformu Clubhouse'da tanıştı.
Müzikle de ilgilenen Aslan'ın İrem Derici'nin desteğiyle albüm çıkaracağı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Caddebostan Sahili'nde 6 arkadaşıyla görüntülenen şarkıcı İrem Derici'ye, maske ve mesafe kurallarına uymadığı için para cezası kesilmişti. Tv100'ün haberine göre, Ünlü popçunun "Buradaki herkes oyuncu ve hepsinin korona testi yapılıyor" dediği isimler arasında yer alan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Emre Aslan da vardı.