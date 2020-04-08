İrem Derici: Şu dönemde herhalde kimsenin aklına seks gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur

Şarkıcı İrem Derici, Dr. Mehmet Öz'ün 'karantinada seks' çıkışını yorumladı. Derici, “Mastürbasyon mu yapın diyeyim. Şu dönemde herhalde kimsenin aklına seks gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur" ifadelerini kullandı.

İrem Derici Youtube'da yayınlanan 'Sansürsüz' isimli programa konuk oldu. Derici, “Geçtiğimiz günlerde Dr. Mehmet Öz’ün karantinada kalan insanlara bol bol çocuk ve seks yapın tavsiyeleri var. Peki yalnızlar ne yapsın?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Mastürbasyon mu yapın diyeyim. Şu dönemde herhalde kimsenin aklına seks gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur. Ben yalnızım mesela… Allah’tan köpeğim var ama o da nereye kadar? Öpüyorsun, ağzın kıl doluyor. Şu an tek düşündüğüm şey, anneme nasıl sarılacağım, sahneye ne zaman çıkacağım gibi şeyler."

İrem Derici, “Estetiğin bir sınırı olmalı mı? Yaptırdığı estetikleri saklayan insanlar var, ne düşünüyorsun?” sorusuna “Türkiye’de çıkıp da oram buram yapma diyerek dürüstçe söyleyen insanlardan biriyim. Estetiğin bence bir limiti yok, ihtiyacın varsa yaptır ama artık popo görmek istemiyorum. Giriyorum bazılarının fotoğraflarına popo ağzımızda, sahnede popo ağzımızda, popo kusacağız artık. Erkekler seviyor olabilir ama ben görmek istemiyorum” cevabını verdi.