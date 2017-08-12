T24 LogoT24 Logo
Magazin

İrem Derici: Sosyalleşin, boşverin ünlüler ne paylaşmış ne etmiş

"Siz diye hitap etmek daha saygılıdır, karşınızdakine değil size değer kazandırır. Benim için iyi olanı emin olun ki ben düşünür ve bilirim”

12 Ağustos 2017 14:28

Hakkında sağlık problemleri yaşadığı yönünde haberler çıkan, şarkıcı İrem Derici'nin Instagram hesabında paylaştığı fotoğraf bir takipçisinin tepkisini çekti. Derici'ye "Ay bu ne zayıflık ya, çok kötü görünüyor gerçekten" diyen kullanıcıya, "Bakma" diye karşılık veren Derici, “Sosyalleşin, boşverin k.çı kırık ünlüler ne paylaşmış ne etmiş..." dedi.

Takipçisi "Kötü derken estetik açısından değil, sağlık açısından dedim. Umarım gerçekten sağlıklısındır." sözleriyle kendini ifade etmeye çalışsa da İrem Derici'nin gazabından kurtulamadı!

"Siz diye hitap etmek daha saygılıdır, karşınızdakine değil size değer kazandırır. Benim için iyi olanı emin olun ki ben düşünür ve bilirim. Şimdi lütfen o telefonu sakince sehpanıza bırakıp evrene karışın! Kitap okumak, film izlemek falan... Sosyalleşin, boşverin k.çı kırık ünlüler ne paylaşmış ne etmiş..."

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan İrem Derici, sıkı bir diyet programı uygulamış ve 1 yılda 30 kilo vererek 50 kilonun altına düşmüştü.

ETİKETLER

irem dericişarkıcısosyal medya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24