İrem Derici: Sosyalleşin, boşverin ünlüler ne paylaşmış ne etmiş

Hakkında sağlık problemleri yaşadığı yönünde haberler çıkan, şarkıcı İrem Derici'nin Instagram hesabında paylaştığı fotoğraf bir takipçisinin tepkisini çekti. Derici'ye "Ay bu ne zayıflık ya, çok kötü görünüyor gerçekten" diyen kullanıcıya, "Bakma" diye karşılık veren Derici, “Sosyalleşin, boşverin k.çı kırık ünlüler ne paylaşmış ne etmiş..." dedi.

Takipçisi "Kötü derken estetik açısından değil, sağlık açısından dedim. Umarım gerçekten sağlıklısındır." sözleriyle kendini ifade etmeye çalışsa da İrem Derici'nin gazabından kurtulamadı!

"Siz diye hitap etmek daha saygılıdır, karşınızdakine değil size değer kazandırır. Benim için iyi olanı emin olun ki ben düşünür ve bilirim. Şimdi lütfen o telefonu sakince sehpanıza bırakıp evrene karışın! Kitap okumak, film izlemek falan... Sosyalleşin, boşverin k.çı kırık ünlüler ne paylaşmış ne etmiş..."

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan İrem Derici, sıkı bir diyet programı uygulamış ve 1 yılda 30 kilo vererek 50 kilonun altına düşmüştü.