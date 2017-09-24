İrem Derici son durumunu paylaştı: Yoğun bakımda 16. gecem; pişmanlık, yalnızlık, süründüren ağrılar...

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 16 gün önce yoğun bakımda tedavi altına alınan İrem Derici, sağlık durumuna ilişkin olarak açıklama yaptı. Sosyal medya hesabında hastanede çektiği "selfie"yi paylaşan Derici, "Yoğun bakımda 16. gecem. Genel hissiyat: Pişmanlık, yanlızlık, sonun gelmeyen, süründüren ağrılar,boynu büküklük" ifadesini kullandı.

Hastalığı boyunca yaşadığı acıyı ve pişmanlığı sevenleriyle paylaşan ünlü şarkıcı, durumunun gün be gün daha iyiye gittiğini söyledi. Derici'nin paylaştığı fotoğrafın altına yazdıkları şöyle:

"Yoğun bakımda 16. gecem. Genel hissiyat: Pişmanlık, yanlızlık, sonun gelmeyen, süründüren ağrılar,boynu büküklük... Üzemem ben sevdiklerimi bir daha!

Değerlerim gün be gün yükselip güzelleşiyorsa Allah'a açtığınız o minicik elerinizden, kocaman dualarınızdandır... İYİ GECERLER BENİM DEV AİLEM!"

Derici'nin bu açıklamalarından sonra sevenlerinden destek mesajları yağdı.