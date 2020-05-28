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Magazin

İrem Derici, Seren Serengil ile Bircan Bali hakkında koruma kararı çıkarttı: 2 ay süreyle yorum yapmaları yasaklandı

Serengil, "Sen sanatçı değilsin. Basit, avam ve kalitesizsin!" demişti

28 Mayıs 2020 09:18

Şarkıcı İrem Derici, Söylemezsem Olmaz sunucuları Seren Serengil ile Bircan Bali hakkında koruma kararı çıkarttı. Bu karara göre iki isim 2 ay süreyle Derici hakkında yorumda bulunamayacak.

İrem Derici, Söylemezsem Olmaz sunucuları Seren Serengil ile Bircan Bali hakkında koruma kararı çıkarttı. Bu karara göre iki isim 2 ay süreyle Derici hakkında yorumda bulunamayacak. Ünlü şarkıcı İrem Derici, "Söylemezsem Olmaz" adlı magazin programı sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali ile birbirine girmişti. Sinirlerine hakim olamayan Derici, Serengil'in geçmişine dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yaptı.

Serengil, Derici‘ye “Sen sanatçı değilsin. Basit, avam ve kalitesizsin!” ifadelerini kullanmıştı. Üç isim arasında yaşanan tartışmada hakarete varan paylaşımlar yapılmıştı.

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