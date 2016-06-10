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İrem Derici ile sevgili olduğu iddia edilen Lider Şahin'in annesi: Horozumu saldım çayıra...

“Sorularınızın cevabı bende değil; hiçbir konuda beni arayıp da soru sormayın"

10 Haziran 2016 14:59

Şarkıcı İrem Derici ile birlikte olduğu iddia edilen Lider Şahin'in annesi Didem Şahin, ikilinin birlikte görüntülenmesinin ardından, “Horozumu saldım çayıra, tavuğu olan düşünsün” dedi.

Hürriyet'in haberine göre, söz konusu gelişme üzerine gözler Selami Şahin ile eşine çevrildi. Ünlü sanatçı “Yok öyle bir şey” diyerek konuyu kapatmayı tercih ederken, Didem Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sorularınızın cevabı bende değil. Hiçbir konuda beni arayıp da soru sormayın. ‘Horozumu saldım çayıra, tavuğu olan düşünsün’ der, geçerim.” ifadesini kullandı.

 

Geri adım attı

 

Ancak Didem Şahin'in paylaştığı bu mesaj, sosyal medyadan tepki çekti. Bunun üzerine geri adım atan Didem Şahin, saatler sonra aynı mecrada şu mesajı paylaştı:

“Çocuklarımın özellerine karışmam. Diğer taraftan iki yetişkin ve bekar insan dilediği gibi ilişki yaşayabilir. Sorularınızın muhatabı onlar. Yazdığım tweet’in çarpıtılması çok yanlış ve üzücü. Bir atasözü bu. Ben soruların muhatabı olmadığımı belirtmek istedim.”

 

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İrem DericiLider ŞahinRıza Esendemir

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