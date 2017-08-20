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İrem Derici, hayranlarını coşturdu

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU'nun Taşköprü İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nde sahne alan İrem Derici seslendirdiği parçalarıyla hayranlarını coşturdu

20 Ağustos 2017 14:50

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU\'nun Taşköprü İlçesi\'nde düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali\'nde sahne alan İrem Derici seslendirdiği parçalarıyla hayranlarını coşturdu.
Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 31\'incisi düzenlenen \'Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali\'nde ünlü sanatçı İrem Derici sahneye çıktı. Festival meydanında düzenlenen konsere İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Arslan\'ın yanı sıra binlerce kişi katıldı. Derici, söylediği hareketli parçalarla meydanı dolduran hayranlarını coşturdu. Konseri izleyenler cep telefonlarının ışıklarını açarak Derici\'nin parçalarına eşlik etti. İrem Derici, Başkan Arslan\'ın kendisine hediye ettiği sarımsak tacını takarak sahnede parçalarını söylemeye devam etti. En sevdiği yemeğin kuru fasulye olduğunu belirten Derici, şöyle konuştu:
\"Galiba hayatta en çok kuru fasulyeyi seviyorum. Ben yediğim bir tabak kuru fasulyeye dahi seni seviyorum diyerek öyle yiyorum. Gariplik bende de olabilir ama gerçekten seviyorsak bağıra bağıra söylemek lazım. Çünkü bu hayatın hakikati aşk, bizde aşk şarkıları söylüyoruz.\"

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