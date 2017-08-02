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İrem Derici hastaneye kaldırıldı

Derici 'çok fazla zayıfladığı için Nişantaşı'nda bir klinikte serum tedavisi gördüğü' iddiasını yalanlamıştı

02 Ağustos 2017 11:29

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı konuşulan İrem Derici, program çekimi öncesinde kulisinde fenalaştı. Kalbinin sıkıştığını söyleyen Derici'yi sevgilisi ve ekibi apar topar hastaneye kaldırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ünlü şarkıcı, akşam üstü yeniden barıştığı sevgilisi Lider Şahin'le Sancaktepe'deki stüdyoya gitti. Ancak çekime 15 dakika kala İrem Derici, rahatsızlandı. Kalbinin sıkıştığını söyleyen Derici'yi sevgilisi ve ekibi apar topar hastaneye kaldırdı. Medyatava'da yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde Lider Şahin'le ayrıldığı dönemde de bir çekimin yine Derici fenalaştığı için iptal edildiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı, geçen haftalarda gündeme gelen 'çok fazla zayıfladığı için Nişantaşı'nda bir klinikte serum tedavisi gördüğü' iddiasını sert bir dille yalanlamıştı.

 

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