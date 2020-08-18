İrem Derici, eski sevgilisi Lider Şahin'e gönderme yaptı; yanıt gecikmedi!

Lider Şahin, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda, eski aşkı hakkında, "İlişkimiz bir sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi" dedi.

İrem Derici, eski sevgilisinin verdiği bu röportajın ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Şarkıcı, paylaşımında "O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da haydi neyse" ifadelerini kullandı.

Lider Şahin'den de eski sevgilisine karşılık gecikmedi. Şahin, Instagram sayfasında paylaştığı 1986 yılına ait gazete kupürü ile eski sevgilisine 'sen yokken de ünlüydüm' mesajı verdi.