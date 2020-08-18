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İrem Derici, eski sevgilisi Lider Şahin'e gönderme yaptı; yanıt gecikmedi!

18 Ağustos 2020 21:36

Bir dönem şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşayan Lider Şahin, verdiği bir röportajda eski sevgilisiyle ilgili, “İlişkimiz bir sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi” diye konuştu. Şahin'in bu sözlerine, İrem Derici’den yanıt gecikmedi.

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