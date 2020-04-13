İrem Derici'den, karantina paylaşımı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi

Şarkıcı İrem Derici, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle izolasyonda olduğu evinde çekilen fotoğraflarını paylaşarak, "Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi" diye yazdı.

İrem Derici, Instagram hesabından izolasyon sırasında çektiği fotoğraflarını paylaştı. İlk paylaştığı fotoğrafa "Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi" notunu düşen Derici, ikinci fotoğrafına ise "Belli etmeden sev beni" diye yazdı.

Derici, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada tek düşündüğü şeyin annesine ne zaman sarılacağı ve ne zaman sahneye çıkacağı olduğunu ifade ederek, Dr. Mehmet Öz'ün 'karantinada seks' çıkışı için "Mastürbasyon mu yapın diyeyim. Şu dönemde herhalde kimsenin aklına seks gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur" ifadelerini kullanmıştı.

Olayın ardından Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seda Akgül, Derici'nin 'mastürbasyon' demesine takılınca, Derici yayına bağlanarak, "Sanki küfür etmişim gibi bipliyorsunuz anlamıyorum" diye konuşmuştu.