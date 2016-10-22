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İrem Derici: Ben dişi Mahmut Tuncer’im

Şarkıcı İrem Derici, Antalya'daki konserinde müzik severlerle halay çekti

22 Ekim 2016 16:00

Antalya Manavgat ilçesinde konser veren şarkıcı İrem Derici, kendisinden daha iyi kimsenin halay çekemeyeceğini belirterek, "Ben dişi Mahmut Tuncer'im." diye konuştu.


Şarkıcı İrem Derici, Manavgat’ta bir alışveriş merkezinde konser verdi. Alışveriş merkezine gelenler özel güvenlik ve polis tarafından aranarak içeri alındı.

Yaklaşık 3 bin 500 kişinin izlediği konserinde 2 saat sahnede kalan Derici, sevilen şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Şarkı aralarında izleyicilerle konuşan Derici, Manavgat’ta sahne almaktan memnun olduğunu söyledi. Halay çekmeyi çok sevdiğini anlatan Derici, parçalarını seslendirirken bir ara eline mendil alarak halay çekmeye başladı.

Kendisinden daha iyi kimsenin halay çekemeyeceğini söyleyen Derici, “Ben dişi Mahmut Tuncer’im. Kadınlar arasında kimse benden iyi halay çekemez. Haydi hep birlikte halaya” diye seslendi.

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