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İrem Derici: 23 günde 10 kilo aldım

02 Nisan 2020 13:27

Şarkıcı İrem Derici, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evinde geçirdiği karantina günlerinde sürekli yemek yediğini söyledi.

İrem Derici karantina günlerini evinde tek başına geçiriyor. 23 gündür evinde olan Derici samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı, "23 günde 10 kilo aldım. Evden ne zaman çıkacağımız da belli değil. Sürekli yemek yiyorum ama yemin ettim prensesler gibi çıkacağım bu karantinadan. Bir spor koçuyla çalışmaya başladım. Ekmek arası lahmacun yediğim ünler oldu. Konser yok, klip yok ne yapalım." ifadelerini kullandı.

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