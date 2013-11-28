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İrem Çiçek'ten 'cemaate eylem planı' belgesi tepkisi

Albay Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek "AKP ve Gülen'i Bitirme ile yola çıkan ve sahte yazılar ile tasfiye süreci başlatan ikilinin arası açılınca bumerang kendilerine vurmaya başladı" dedi

28 Kasım 2013 16:14

Ergenekon davasında yargılanan ve müebbet hapis cezası alan Albay Dursun Çiçek’in kızı avukat İrem Çiçek Twitter hesabından, Taraf’ın bugün yayımladığı  'Gülen'i bitirme karar 2004'te MGK'da alındı' başlıklı haberinde yer alan iddiaları yorumladı.

İrem Çiçek twitter hesabından takipçileriyle paylaştığı tweetlerde şu ifadeleri kullandı:

“Taraf bugün bir haber yapmış sabahtan beri telefonlarım susmuyor. Şöyle ki, AKP ve Gülen'i Bitirme ile yola çıkan ve sahte yazılar ile tasfiye süreci başlatan ikilinin arası açılınca bumerang kendilerine vurmaya başladı.

1997'den 2011'e kadar MGK kararları (ki biri Taraf'da yayınlandı),direktifler, genelgeler ile tehdit sayılan irticai faaliyetler(cemaatler) ile ilgili olarak kararlar alınıyor. Başbakan dahil olmak üzere herkes bu kararları onaylıyordu.

Bizler mahkemeye ulaşabildiğimiz kadarını sunduk. Ulaşamadıklarımızı ise Taraf yayınlamaya başladı. Şimdi sormak gerek Dursun Çiçek'i sahte imzalı üretim planınız ile müebbet hapse mahkum edenler, altına imzalarını attıkları bu karara karşı ne diyecekler?

Kendileri bu defa gerçek belgeler ile tasfiye mi edilecek yoksa irticanın tehdit olduğunu itiraf edip uygulattıkları mahkeme kararlarını oturup düşünecekler mi? Bence oturup düşünsünler.

Sahte oldukları onlarca delil ile ispatlanmış iddialar ile müebbet cezalar verilmişse bu ülkede onların vay haline!

Biz ne uydurma iddialar gördük 4 yıldır. Ne 'gizli' tanıklar tanıdık!

Onlar ise var olan gerçek imza ve kararlar karşısında gizli tanık dahi tanımayacaklar! Bence oturup düşünsünler bumerang etkisini gösterdi!”

 

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