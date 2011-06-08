-İRAN VE İSRAİL ARASINDA İŞBİRLİĞİ İDDİASI ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Irak For All News Ajansı, İran ve İsrail arasında ticari işbirliği bulunduğunu iddia etti. Ajans, İsrail'in Haaretz gazetesinin iki ülke arasındaki ticari işbirliğini yalanlamasına rağmen, İsrailli firmaların İranlı 200 kadar şirketle ticari faaliyetinin olduğunu ileri sürdü. Haberde ayrıca İran'daki firmalarla işbirliği yaptığı iddia edilen İsrailli şirketlerden bazılarının tarım alanında faaliyet gösterdiği, söz konusu şirketlerin İran'da 800 milyon dolar civarında yatırımının olduğu kaydedildi. İddialar arasında geçen hafta ölen İsrailli işadamı Sami Ofer'in de İran'a petrol tankeri sattığı yer aldı.