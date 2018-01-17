T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran/Ruhani: ABD'nin kurmayı düşündüğü güç savaşı körükler

İstanbul, 17 Ocak (DHA) – İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Suriye'de kuracağı 30 bin kişilik askeri gücün bölgede "gerginliği yükselteceği ve savaş ateşini körükleyeceği" uyarısında bulundu

17 Ocak 2018 12:59

İstanbul, 17 Ocak (DHA) – İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD\'nin Suriye\'de kuracağı 30 bin kişilik askeri gücün bölgede \"gerginliği yükselteceği ve savaş ateşini körükleyeceği\" uyarısında bulundu.
Ruhani, Türkiye ve Rusya ile birlikte ABD’nin IŞİD tehlikesine karşın Suriye sınırına 30 bin sınır koruma birliği yerleştirme fikrine karşı çıktı.
İran medyasına göre, Tahran’da Suriye Parlamentosu Başkanı ile görüşmesinde konuşan Ruhani, \"ABD’nin Suriye ile ilgili yeni planı uluslararası yasalara aykırı ve Suriye’nin bağımsızlığına bir tehdit oluşturuyor\" dedi.
ABD önderliğinde kurulan IŞİD’e karşı koalisyon tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, Suriye Demokratik Güçlerinden oluşacak sınır korumalarının, Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırında görev alarak IŞİD’in Suriye’ye dönmesini engellemelerinin planlandığı duyuruldu.
İran Dışişleri Bakanı Behram Kasımi, Salı günü yaptığı açıklamada, ABD’nin sınır koruma planının bölgede gerginliği yükselteceğini ve savaş ateşini körükleyeceğini söyleyerek ABD’nin Suriye’yi terk etmesi gerektiği konusunda uyarmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHACumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD SuriyeRuhani TürkiyeRusyaABDnin IŞİDSuriyeTahranda Suriye Parlamentosu BaşkanıRuhaniSuriyeninABDIŞİDePazarSuriye Demokratik GüçlerindenSuriyenin TürkiyeIrakIŞİDin Suriyeye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24