İranlılar Suudi Arabistan'a hacca gidebilecek

İran Hac Kafilesi Başkanı Ali Gazi Askar ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bazı şüpheler vardı ancak Ulusal Güvenlik Konseyi geçen hafta bunları ortadan kaldırdı ve Suudilerle İranlıların hacca gidebilmesi konusunda uzlaşma sağlandı" dedi. Ali Gazi Askar Suudi Arabistan'la, İran'dan hacı adaylarına eylül ayında Mekke'yi ziyaretleri sırasında hem konsolosluktan bir ekibin, hem de tıbbi destek sunacak bir ekibin eşlik etmesi konusunda da uzlaşıldığını vurguladı.

Suudi Arabistan hac ziyareti sırasında İran'ın geçici bir süreliğine Suudi Arabistan'da konsolosluk faaliyetlerinde bulunmasına da izin vermeyi planlıyor. İran Dışişleri Bakanlığı İranlı konsolosluk yetkililerinin Cidde, Mekke ve Medine'de hacı adaylarına hizmet sunacağını belirtti.

İranlı hacılar 2016 yılında iki ülke arasında diplomatik kriz yaşanması nedeniyle Mekke'yi ziyaret edemiyor. Gerginliğin sebebi Suudi Arabistan'ın aralarında İran'a yakın, Şii azınlıktan Şeyh Nemr Bakır En-Numd adlı din adamının da bulunduğu 47 kişiyi idam etmesiydi. İran'daki göstericiler bu gelişmenin ardından Ocak 2016'da Tahran'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne saldırmıştı. Riyad bu gelişmeye İran'la diplomatik ilişkilerini keserek tepki göstermişti. İran 2015 yılında hac sırasında Mekke'deki Mina'da yaşanan izdihamda 464 İranlı hacı adayının ölmesinden duyduğu rahatsızlığı da dile getirmişti.

Tahran ve Riyad yönetimleri siyasi gerginliği hac konusundan ayrı tutarak, mart ayında biraraya gelerek İranlı hacı adaylarının Mekke'yi ziyaret etmesi konusunu görüşmüştü.

Suudi Arabistan ve İran son dönemlerde Katar nedeniyle gerginlik yaşanıyor. Suudi Arabistan İran‘ın Katar'a destek sunmasından rahatsızlık duyuyor.

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dpa/afp, HT/BD