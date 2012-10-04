T24 LogoT24 Logo
Dünya

İranlılar ekmek stokluyor!

Her geçen gün artan fiyatlar nedeniyle et yemek İranlılar için lüks olurken, ekmek tüketimi başlıca tercih haline geldi

04 Ekim 2012 23:21

ABD ve Avrupa’nın İran’a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran riyali, son 2 ayda dolar karşısında yüzde 50 eridi. Her geçen gün artan fiyatlar nedeniyle et yemek İranlılar için lüks olurken, ekmek tüketimi başlıca tercih haline geldi.

Bloomberg'in haberine göre Tahran’da kasap dükkanı bulunan Behruz Madani “İnsanlar artık sadece dükkânın penceresinden içeri bakıyor ve içeri girmeden yandaki fırından alışveriş yapıyor” diye konuştu.

İran meclis sözcüsü Ali Laricani geçen hafta tahmini enflasyon oranının yüzde 29 olduğunu açıklarken süt fiyatı dün yüzde 9 arttı. Dolar, 1 Ekim itibariyle yüzde 18 değer kazandı ve 1 dolar piyasada 35 bin riyal seviyesine geldi. Merkez Bankası ise 1 doların 12 bin riyal olduğunu açıkladı.

 

Stokçular başladı

 

Birçok İranlı, ilaç, et, hububat gibi temel ihtiyaçları satın alamadığı ve bu ürünlerin fiyatlar her geçen gün arttığı için gergin biçimde bekliyor. Öte yandan İran halkı fiyat artışından etkilenmemek için sadece temel ürünleri tüketiyor ve stok amacıyla bu ürünlerden fazlasıyla alıyor. Bununla birlikte mağaza sahipleri de gelecekte daha pahalıya satmak için mallarını tezgaha koymuyor.

Dün polisle çatışan esnafın bugün kepenk kapatması üzerine güvenlik kuvvetleri pazaryerine gönderildi.

 

Enerji ve ulaşıma da baskı gelecek

 

Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, bugün düzenlediği basın toplantısında ‘düşmanlarının’ hükümete değil tüm halka baskı yaptığını ancak ekonomik durumun düzeleceğini söyledi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen dört Avrupalı diplomat ise İngiltere, Fransa ve Almanya’nın mevcut yaptırımlara yenilerini ekleyerek İran ekonomisini tamamen çökertmeyi planladıklarını belirtti. Yaptırım uygulanacak yeni sektörlerin enerji, finans ve ulaşım olduğu aktarıldı.

İran ile ilgili çalışmalarıyla da bilinen ABD’li Ekonomi Profesörü Steve Hanke de son makalesinde İran riyalinin, ABD ve AB’nin bu ülkeye karşı yaptırım uygulamaya başladığı 2010’dan beri değer kaybettiğini ve ülkedeki aylık enflasyonun yüzde 69.6’ya çıkarak hiperenflasyon dönemine girildiği değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER

iranekmekriyalyaptırım

İlgili Haberler

İran halkı isyanda: Hain Ahmedinejad, ülkeyi mahvettin

İran'da para birimi riyalin döviz karşısındaki aşırı düşüşünde rolleri olduğu gerekçesiyle 16 kişi tutuklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24