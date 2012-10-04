İranlılar ekmek stokluyor!

ABD ve Avrupa’nın İran’a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran riyali, son 2 ayda dolar karşısında yüzde 50 eridi. Her geçen gün artan fiyatlar nedeniyle et yemek İranlılar için lüks olurken, ekmek tüketimi başlıca tercih haline geldi.

Bloomberg'in haberine göre Tahran’da kasap dükkanı bulunan Behruz Madani “İnsanlar artık sadece dükkânın penceresinden içeri bakıyor ve içeri girmeden yandaki fırından alışveriş yapıyor” diye konuştu.

İran meclis sözcüsü Ali Laricani geçen hafta tahmini enflasyon oranının yüzde 29 olduğunu açıklarken süt fiyatı dün yüzde 9 arttı. Dolar, 1 Ekim itibariyle yüzde 18 değer kazandı ve 1 dolar piyasada 35 bin riyal seviyesine geldi. Merkez Bankası ise 1 doların 12 bin riyal olduğunu açıkladı.

Stokçular başladı

Birçok İranlı, ilaç, et, hububat gibi temel ihtiyaçları satın alamadığı ve bu ürünlerin fiyatlar her geçen gün arttığı için gergin biçimde bekliyor. Öte yandan İran halkı fiyat artışından etkilenmemek için sadece temel ürünleri tüketiyor ve stok amacıyla bu ürünlerden fazlasıyla alıyor. Bununla birlikte mağaza sahipleri de gelecekte daha pahalıya satmak için mallarını tezgaha koymuyor.

Dün polisle çatışan esnafın bugün kepenk kapatması üzerine güvenlik kuvvetleri pazaryerine gönderildi.

Enerji ve ulaşıma da baskı gelecek

Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, bugün düzenlediği basın toplantısında ‘düşmanlarının’ hükümete değil tüm halka baskı yaptığını ancak ekonomik durumun düzeleceğini söyledi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen dört Avrupalı diplomat ise İngiltere, Fransa ve Almanya’nın mevcut yaptırımlara yenilerini ekleyerek İran ekonomisini tamamen çökertmeyi planladıklarını belirtti. Yaptırım uygulanacak yeni sektörlerin enerji, finans ve ulaşım olduğu aktarıldı.

İran ile ilgili çalışmalarıyla da bilinen ABD’li Ekonomi Profesörü Steve Hanke de son makalesinde İran riyalinin, ABD ve AB’nin bu ülkeye karşı yaptırım uygulamaya başladığı 2010’dan beri değer kaybettiğini ve ülkedeki aylık enflasyonun yüzde 69.6’ya çıkarak hiperenflasyon dönemine girildiği değerlendirmesinde bulundu.