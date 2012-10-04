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Dünya

İran halkı isyanda: Hain Ahmedinejad, ülkeyi mahvettin

İran'da para birimi riyalin döviz karşısındaki aşırı düşüşünde rolleri olduğu gerekçesiyle 16 kişi tutuklandı

04 Ekim 2012 19:30

 

İran'da bir hafta içinde para birimi riyalin ABD doları karşısında yüzde 50 değer kaybetmesi esnafı isyan ettirdi. Kepenk kapatan esnaf ve tüccar, "Hain Ahmedinejad, ülkeyi mahvettin" sloganları attı. Riyalin düşüşünde rolleri olduğu gerekçesiyle de 16 kişi tutuklandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Tahran Savcılığı'na dayandırdığı haberinde, İran riyalinin özellikle son günlerde döviz karşısında aşırı değer kaybetmesinden sorumlu tutulan 16 zanlının yakalandığını belirtti.

Zanlıların, bankacılık sistemi dışında yüklü miktarda döviz alım satımı yapmak, döviz kaçakçılığı ve döviz fiyatlarını artırmaya yönelik işlemler gerçekleştirmekle suçlandıkları açıklandı.

Haksız kazanç edinme ve ülke ekonomisine zarar vermek için çeşitli söylentilerle psikolojik savaş yürüttüğü belirtilen zanlıların yargılanacakları ifade edildi.

 

'Ülkede istikrar istiyoruz'

 

İran'ın başkenti Tahran'da ise, riyalin aşırı oranda değer kaybetmesini protesto eden esnaf ve tüccar kepenk kapattı. Tahran'da kapalı çarşıdaki kepenk kapatma eyleminde, tekbir getiren esnaf ve tüccarlar, "Hain Ahmedinejad, ülkeyi mahvettin" sloganları arttı.

Kepenk kapatma eylemi yapmadan önce polise birdirdiklerini belirten esnaf, "Bu eylemin amacı insanların daha iyi bir hayat yaşamak istediğini göstermek. Biz sadece insanların daha rahat yaşayabilmeleri için ülkede istikrarın olmasını istiyoruz" dediler.

 

Piyasadaki çalkantı sürüyor

 

Döviz piyasasındaki çalkantılı durumla ilgili olarak diğer bazı kişilerin de adli takibe alındıkları belirtildi.

İran riyali, ABD doları başta olmak üzere, yabancı kurlar karşısında son günlerde yüzde 50 oranında değer kaybetmişti.

Bu arada dün serbest piyasada bir ABD doları, 36.100 riyalden işlem görürken bu rakamın bugün 30.000 riyale gerilediği belirtildi.

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