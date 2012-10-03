Riyal, dolar karşısında yüzde 40 değer kaybetti, İranlılar döviz bürolarına koştu

Nükleer programı nedeniyle Batı ülkelerinin ekonomik yaptırım uyguladığı İran'da para birimi riyal ABD doları karşısında bir haftada yüzde 40 değer yitirince halk isyan etti. Gösteri yapan protestocular polisle çatıştı.

Ekonomik kriz sonrası bugün başkent Tahran'da protesto gösterisi düzenleyen yüzlerce İranlı, polisle çatıştı. Polis göstericileri biber gazı kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Döviz bürolarına baskın

Tahran'da döviz bürolarının bulunduğu Firdevsi bölgesini basan yüzlerce polis, yasadışı döviz alışverişi yapan birçok kişiyi gözaltına aldı. Döviz bürolarının çalışma izinlerini de kontrol eden İran polisi, eksik evrakları olan döviz bürolarını kapattı.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, gösteri ve baskınlar sonrası onlarca kişi gözaltına alındı.

Ahmedinejad Batı'yı suçladı

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ise, riyalin dolar karşısındaki sert düşüşünden İran'ın düşmanlarının sorumlu olduğunu söyledi.

Ahmedinejad, "Petrol satışımızı azaltmış olabilirler ama bunu da aşacağız. Düşman bunu İran halkını kıracağı umuduyla yapıyor ancak İran ekonomisi dış ticarete bağımlı değildir. Açtıkları psikolojik savaş sadece piyasalarda spekülasyona sebep oluyor" dedi.

İran Sanayi Bakanı Mehdi Gazanfari de döviz bürolarını spekülasyon yapmakla suçladı.

Muhalefet Ahmedinejad'ı suçluyor

Muhalefet ise, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden Ahmedinejad hükümetini sorumlu tuttu. Muhalefetin Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı sorgulamak için verdiği dilekçe mecliste kabul edilirse, Ahmedinejad parlamentoda kendini savunmak zorunda kalacak.

İran'ın para birimi riyal, son bir haftada ABD doları karşısında yüzde 40 değer kaybetti. Riyalin 11 yılda, dolar karşısındaki değer kaybı da yüzde 80'i buldu.