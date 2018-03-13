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Dünya

İranlılar düşen Türk uçağı için anıt yapmak istiyor

Ekber Karabağ / Tahran, 13 Mart (DHA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüş yolunda İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen ve içindeki yolcuların tümünün öldüğü uçak kazasının ardından bölgede yaşanan Bahtiyari halkı, Başaran ailesin

13 Mart 2018 18:43

Ekber Karabağ / Tahran, 13 Mart (DHA) - Birleşik Arap Emirlikleri\'nden İstanbul\'a dönüş yolunda İran\'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen ve içindeki yolcuların tümünün öldüğü uçak kazasının ardından bölgede yaşanan Bahtiyari halkı, Başaran ailesinin izin vermesi halinde bir anıt yaptırmak istediğini bildirdiler.
Bahtiyari halkı temsilcileri acılı Türk ailelerinin kaldığı otele gelerek, uçağın düştüğü alana bir anıt dikmek istediklerini söylediler.
Bahtiyarı halkı temsilcileri ellerinde taşıdıkları pankartlarda Farsça ve Türkçe şu ifadelere yer verdiler:
\"Sevgili Başaran ailesi ve sevgili Türk halkı, Mina ve onun arkadaşlarının ruhu Helen Ormanları ve Bahtiyari Dağlarında gökyüzüne uçtu. Dünya, Bahtiyari halkını dünyanın en misafirperver insanları olarak biliyor ama şimdi bu ev sahipliğinden dolayı üzgünüz ve tüm kalbimizle derdinize ortağız. Sizin de izninizi aldıktan sonra biz kızlarımızın hatırına sembolik bir heykel dostluk adına yapmaya karar verdik. Sizin için bir problem yoksa sizden haber bekliyoruz ve yapmaya başlamak istiyoruz.\"

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