İranlılar, 3 bin yıllık telkari sanatını öğreniyor

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da yaşayan İranlılar, unutulmaya yüz tutan, 3 bin yıllık telkari sanatını tarihi Yeni Han\'da açılan kursta öğrenip, yüzük, küpe, kolye ve anahtarlık yapıyor.

Manisa\'da, İran\'dan gelip, kente yerleşenlerin isteğiyle Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından telkari kursu açıldı. Tarihi Yeni Han\'daki kursa katılan 19 kişiden 16\'sı, İranlılardan oluştu. Kursa katılan kadınlar ile 4 erkek kursiyer, gümüşü incelterek, yüzük, küpe, kolye ve anahtarlık yapmayı öğrendi. Kursu ziyaret eden Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, kursiyerlerle bir araya gelerek, çalışmalarını inceledi. İl Milli Eğitim Müdürü Çetin, halk eğitim kurslarına önem verdiklerini belirterek, geleneksel el sanatlarının bu sayede yaşatıldığını söyledi. Çetin, \"Telkari, ülkemizde bilinen; ama çok yaygın bir sanat değil. Çok az yerde telkari yapılıyor. Kursiyerler, telkari sanatını öğrenerek, meslek sahibi olacaklar ve kendilerini geliştirecekler. Türk kursiyerlerinden fazla İranlı kursiyerler var. İran\'dan Manisa\'ya gelen kişiler, bu sanata ilgi duydu ve bu sanatı öğrenmeye başladı\" dedi.

Gümüş takı işlemeciliği telkari öğretmeni Sabriye Çobanoğlu ise özellikle İranlıların ilgi gösterdiği özel bir kurs açıldığını dile getirdi. 4 aylık kursun 122 saat sürdüğünü kaydeden Çobanoğlu, \"Telkari, Mardin Midyat\'a özgü, Süryanilerden gelme bir sanat. 1000 ayar has telle işlenerek, yapılıyor. 3 bin yıllık bir sanat. İnce işçilikle erkek kursiyerler de telkari sanatını öğreniyor\" diye konuştu.

İranlı kursiyer Meryem Şafi de ülkesinden 4 yıl önce Manisa\'ya geldiğini ve çalışmadığını söyledi. Şafi, telkari öğrenerek, kendisini geliştirmek ve meslek sahibi olmak istediğini belirtti.



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