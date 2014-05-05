İranlı yönetmen Kıvanç Tatlıtuğ'a film teklifi

İran'ın ünlü film yapımcı ve yönetmenlerinden Muhsin Muhsini Neseb, yapacağı yeni film için Türk sinemasının ünlü oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürdüğünü açıkladı. Kıvanç'ın filmde rol alabilmesi için İran Kültür ve İrşat Bakanlığı'nın onay vermesi gerekiyor.

İran'ın Mehr ajansına konuşan Muhsini Neseb, 'Beleş' (Meccani) adlı yeni filmi için aralarında Kıvanç Tatlıtuğ'un da bulunduğu bazı Türk oyunculardan da yararlanacağını söyledi.

Kıvanç Tatlıtuğ İran'da da tanınıyor

Filmi sadece İran değil dünya sinemalarında da göstermeyi hedeflediğini belirten İranlı yönetmen, "Bu nedenden dolayı Türk sinemasının tanınmış simalarını da kullanmaya karar verdik. Türkiye'de tanınmış bir aktör olan Kıvanç Tatlıtuğ, İran'da da tanınan bir oyuncudur. Kendisiyle görüşme yapıldı ve İran sinemasında bulunmaya karşı olmadığını söyledi, fakat nihai sözler ve anlaşma daha yapılmış değil" dedi.

Muhsini Neseb, filmde yabancı oyuncu bulundurmak için İran kuralları gereği ülkedeki yetkili kurum olan Kültür ve İrşat Bakanlığı'nın onayına gerek olduğunu sözlerine ekledi.

Bazı bölümlerinin Türkiye'de çekilmesi planlanan filmde, ebeveynleri tarafından bedava olarak bir ağaya verilen ve ağanın Beleş diye çağırdığı bir kız çocuğunun hayatı konu ediniyor.