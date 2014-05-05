T24 LogoT24 Logo
Magazin

İranlı yönetmen Kıvanç Tatlıtuğ'a film teklifi

İranlı yönetmen Muhsin Muhsini Neseb, çekeceği yeni filmi için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürdü

05 Mayıs 2014 12:54

İran'ın ünlü film yapımcı ve yönetmenlerinden Muhsin Muhsini Neseb, yapacağı yeni film için Türk sinemasının ünlü oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürdüğünü açıkladı. Kıvanç'ın filmde rol alabilmesi için İran Kültür ve İrşat Bakanlığı'nın onay vermesi gerekiyor.

İran'ın Mehr ajansına konuşan Muhsini Neseb, 'Beleş' (Meccani) adlı yeni filmi için aralarında Kıvanç Tatlıtuğ'un da bulunduğu bazı Türk oyunculardan da yararlanacağını söyledi.

 

Kıvanç Tatlıtuğ İran'da da tanınıyor

 

Filmi sadece İran değil dünya sinemalarında da göstermeyi hedeflediğini belirten İranlı yönetmen, "Bu nedenden dolayı Türk sinemasının tanınmış simalarını da kullanmaya karar verdik. Türkiye'de tanınmış bir aktör olan Kıvanç Tatlıtuğ, İran'da da tanınan bir oyuncudur. Kendisiyle görüşme yapıldı ve İran sinemasında bulunmaya karşı olmadığını söyledi, fakat nihai sözler ve anlaşma daha yapılmış değil" dedi.

Muhsini Neseb, filmde yabancı oyuncu bulundurmak için İran kuralları gereği ülkedeki yetkili kurum olan Kültür ve İrşat Bakanlığı'nın onayına gerek olduğunu sözlerine ekledi.

Bazı bölümlerinin Türkiye'de çekilmesi planlanan filmde, ebeveynleri tarafından bedava olarak bir ağaya verilen ve ağanın Beleş diye çağırdığı bir kız çocuğunun hayatı konu ediniyor.

ETİKETLER

iranlı yönetmenfilm teklifikıvanç tatlıtuğçekimiranbeleşmeccani

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24