İranlı yönetmen Abbas Kiarostami hayatını kaybetti

İran Sineması’nda 1960’ların sonunda başlayan İran Yeni Dalga’sının yönetmenlerinden, 76 yaşındaki Abbas Kiarostami hayatını kaybetti.

Kiyarüstemi, "Kirazın Tadı" filmiyle 1997 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne layık görülmüştü.

1940 yılında Tahran'da doğan yönetmen, Tahran Üniversitesi'nde resim eğitimi aldı.

İran İslam Devrimi sonrası ülkeyi terk etmeyen Kiyarüstemi, bu kararını açıklarken "O ağacı başka bir yere taşırsanız artık meyve veremez. Ben de ülkemi terk etseydim, o ağaç gibi olurdum." demişti.

Kiyarüstemi, Arkadaşımın Evi Nerede?, Ve Yaşam Sürüyor, Zeytin Ağaçları Altındadır (Bu üç film Koker üçlemesini oluşturur), Rüzgar Bizi Sürükleyecek, Kirazın Tadı gibi eserlere imza attı.