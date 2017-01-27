İranlı yazar Türkiye'de örgüt üyeliğinden tutuklandı

Hatice Kamer

Kitabını yayımlatmak için Türkiye'ye gelen İranlı yazar Jiyar Cihanferd, Mardin'de PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

İran'ın Kirmanşah kentinde yaşayan Kürt yazar Jiyar Cihanferd ve Hassan Balada adındaki öğrenci arkadaşı, Mardin otogarında 3 Ocak tarihinde şüpheli oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

22 gün sonra mahkemeye çıkarılan Cihanferd ve Balada, PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanarak Mardin Cezaevi'ne gönderildi.

Kürt Yazarlar Derneği (KÜRD PEN) Onursal Başkanı Şehmus Sefer, Jiyar Cihanferd'in üyeleri olduğunu söyleyerek bu durumun kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Sefer, Cihanferd'in İran'daki Aleviliğe yakın Ehli Hak mezhebi mensupları Yaresan ve Kelhur Kürtleri üzerine hazırladığı folklör kitabını bastırmak için Diyarbakır'a geldiğini söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Sefer, "Yılbaşından önce Jiyar, internet üzerinden bana ulaşarak kitabını basmak için Diyarbakır'a geleceğini söyledi. Benden yayınevi tavsiye etmemi istedi. Birkaç hafta sonra Türkiye'ye geldiler. Hasan Balada ise, 29 Aralık'ta Mardin Aruklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Kürdoloji bölümünün master programına başvurmuştu, bir hafta sonra da sınava girecekti. Bu yüzden beklemeleri gerekiyordu. Diyarbakır'a geldiler, Jiyar bana kitaplarını hediye getirmişti. Yayınevleriyle görüştü, dosyasını J&J adlı yayınevine verdi. Mardin'e döndüler. Daha sonra kendilerinden haber alamadım" dedi.

'Yazarın tutuklanmasını kınıyoruz'

J&J yayınevi sahibi Azad Zal da Kelhur ve Yaresan Kürtleriyle ilgili çok az sayıda araştırmanın olduğunu söyleyerek Cihanferd'in derlemesinin bu alanda önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Zal, "Sessizliğin Filizlenmesi, Kürt Folklörü' adlı kitap daha önce üç cilt halinde Arapça alfabeyle basılmış. Latince harflerle basılmış böyle çalışmalar çok az. Jiyar, bunun yayınevimiz tarafından basılmasını istedi. Türkiye'ye gelmeden bir ay önce bize mail yoluyla ulaştı. Gelince de dosyasını teslim etti. Yayınevi olarak bir yazarın terör örgütü üyesi iddiasıyla tutuklanmış olmasını kınıyoruz. Umarım en yakın zamanda serbest bırakılırlar" diye konuştu.

KÜRD PEN Onursal başkanı Sefer de Cihanferd ve Balada'nın Mardin'de gözaltına alındığını, görüşmelerinden 15 gün sonra sosyal medya üzerinden öğrendiklerini söyledi.

Duruşmaya şahit olarak katılmak istediğini ancak kabul edilmediğini söyleyen Sefer, tutuklama kararının her iki aileyi de perişan ettiğini söyledi.

'PKK saldırıları için keşif amaçlı fotoğraf çektikleri için suçlanıyorlar'

BBC Türkçe'ye bilgi veren Cihanferd ve Balada'nın avukatı Necat Çıray, müvekkillerinin Mardin'de PKK ve KCK'nin gerçekleştireceği saldırılar için keşif amaçlı fotoğraflar çektikleri iddiasıyla suçlandığını söyledi.

Çıray, "Müvekillerim İranlı turistler. Burada, OHAL'in getirdiği sınırlamalardan habersizler. Mardin'de birçok yerde fotoğraf ve video çekmişler. Savcılık, ifade sırasında müvekkillerime, fotoğraf ve görüntülerin PKK ve KCK'nin gerçekleştireceği saldırılar için keşif amaçlı çekildiğini iddia ediyor. Oysa biri yazar, biri de öğrenci. Bir turist Mardin'e geldiğinde nasıl fotoğraf çekerse, öyle fotoğraflar çekilmiş. Ama sürecin hassasiyetinden dolayı böyle bir suçlamayla karşı karşıyalar" dedi.

Çıray Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin dört dildeki tabelasının fotoğrafının da dosyaya suç delili olarak eklendiğini söyledi.

Çıray, "Belediyenin dört dilde yazılmış tabelası dikkatlerini çekmiş, fotoğrafını çekmişler. Savcı o fotoğrafı neden çektiklerini de sordu, dört dilli tabelanın hoşlarına gittiği için çektiklerini söylediler. Ama malum, belediyelere kayyım atamalarından sonra hem kayyımlara hem de belediye binalarına yönelik saldırıların olacağı istihbaratı olduğu söyleniyor. Bu fotoğrafları da savcılık böyle yorumluyor. Oysa müvekkillerimin ikisi de dil alanında çalışmalara yapan insanlar" diye konuştu.

Avukatı, soruşturma savcılığının soruşturmanın devamından dolayı kendilerine bilgi verilemeyeceğini söylediğini de aktardı:

"Jiyar Cihanferd ve Hassan Balada'nın tutuklu yargılandığı soruşturmayla ilgili iddia makamı olan Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili görüşme talep ettik, soruşturma Savcısına yönlendirildik. Soruşturma savcılığı da, soruşturmanın devam ettiğini bu yüzden konuyla ilgili bize bilgi vermeyeceklerini aktardılar".