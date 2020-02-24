İranlı vekil Koronavirüs'ten 50 kişinin öldüğünü iddia etti, Sağlık Bakanlığı'ndan jet yalanlama geldi

T24 Dış haberler

İran haber ajansı IRNA'ya konuşan bir parlamento üyesi, Kum kentinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 50 kişi olduğunu iddia etti. Sağlık Bakanlığı bu iddiayı yalanladı.

İranlı vekil, Sağlık Bakanlığı'nın vakalar konusunda saydam olmadığını ve açıklanan ölü sayısının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Ülkenin bakanlığı kısa süre sonra bu iddiayı yalanladı ve bir kez daha ölü sayısının 12 olduğunu, 61 de doğrulanmış vaka olduğunu vurguladı.

İran hükûmet sözcüsü Ali Rabiei, "Ülkedeki ölüm sayısı konusunda elimize gelen verileri paylaşmaya devam edeceğiz.Verilerin paylaşımı konusunda saydam olacağımıza söz veriyoruz" dedi.

Dünyada şu ana kadar 79 bin 360 Kovid-19 vakası tespit edildi ve 2 bin 619 kişi virüsün yol açtığı hastalıklardan hayatını kaybetti. Koronavirüs bağlantılı vaka ve ölümlerin büyük çoğunluğu Çin'de meydana geldi.