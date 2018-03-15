T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İranlı ve Rus şirketlerden petrol anlaşması

İran, ülkenin batısındaki iki petrol sahasında üretimi artırmak için Rus devletine bağlı enerji şirketi Zarubejneft ile 600 milyon euro değerinde bir anlaşma yaptı.

15 Mart 2018 03:18

Rus devletine bağlı Zarubejneft ile İranlı özel şirket Dana Enerji, Irak sınırı yakınlarındaki İlam vilayetinde yer alan Aban ve Paydar sahalarındaki üretimi günde 36 bin varilden 48 bin varile çıkarmak için 742 milyon dolarlık (600 milyon euro) bir anlaşma imzaladı.

Ulusal İran Petrol Şirketi'nin başındaki isim olan Ali Kardor, ülkesinin bir Rus şirketiyle ilk kez böyle bir anlaşma yaptığını belirtti. İran'ın başkenti Tahran'daki imza töreninde konuşan Kardor, "Siyasi cephede Rusya ile ilişkiler zaten en üst düzeyde. Ancak ekonomik boyutta aynı seviyede değildi" dedi.

İranlı yetkili, Rusya'nın petrol sahaları keşfedip geliştirme konusunda "büyük tecrübe" sahibi olduğunu sözlerine ekledi.

"İran'a 4 milyar dolar kazandıracak"

İmza töreninde açıklama yapan İran Petrol Bakanı Bijen Namadar Zengene ise söz konusu iki petrol sahasındaki üretim artışının önümüzdeki yıllarda Tahran'a 4 milyar dolar kazandıracağını söyledi.

Yapılan anlaşmaya göre, petrol üretiminin artırılması için hayata geçirilecek proje kapsamında, sermayenin yüzde 80'ini Rus şirketi koyacak. Geri kalanı ise Dana Enerji sağlayacak.

Tahran'daki imzalar, ABD'nin 2015 yılında İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilebileceği endişelerinin arttığı bir dönemde atıldı. Bu mutabakatla nükleer programına dair bazı ödünler veren Tahran, söz konusu anlaşma karşılığında ise İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların hafifletilmesiyle ödüllendirilmişti. Ancak ABD'nin bu anlaşmayı bozması hâlinde, yabancı şirketlerin İran'da iş yapabilmeleri tekrar zorlaşacak.

Rus Zarubejneft, 2015'teki nükleer mutabakattan bu yana İran'la anlaşma imzalayan ikinci yabancı enerji şirketi oldu. Fransız Total liderliğindeki bir konsorsiyum Temmuz 2017'de ABD'nin baskılarına rağmen, Tahran'la 4.8 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atmıştı.

AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

RusZarubejneftDana Enerji IrakAbanPaydarPetrolAli KardorTahranKardorRusyaPetrol Bakanı Bijen Namadar ZengeneDana EnerjiABDTotalTemmuzDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24