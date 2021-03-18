İranlı uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti’yi tahliye eden hâkime rüşvet davası açıldı

İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ve üç adamını tahliye eden hâkim Cevdet Özcan hakkında görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede hâkim Özcan tahliye kararı karşılığı Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu aracılığıyla 3.5 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor.

İstanbul Küçükçekmece’de 6 Nisan 2018’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti beş adamıyla, “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek” ve “FETÖ üyeliği” suçlarından tutuklandı. 6 ay tutuklu kalan Zindaşti ve üç adamı 19 Ekim 2018 günü 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan’ın gece yarısı kararıyla tahliye edildi. Soruşturma savcısı Ercan Devrim karara itiraz etti. Dosyayı ele alan İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimi tekrar tutuklama kararı çıkardı. Ancak Zindaşti ve adamları iki mahkeme arasındaki üç saat gibi kısa sürede cezaevinden çıkarak kayıplara karıştı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu’nun Zindaşti’nin tahliyesi için hâkimlere baskı yaptığı iddia edilmişti. Hâkimler ve Savcılar Kurulu dosyaya el koydu. Tahliye kararını veren hâkim Cevdet Özcan görevinden alınarak geçici olarak Küçükçekmece Hâkimliği’ne oradan da Erzurum’a gönderildi. HSK soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirdi.

İddianame

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, soruşturmayı geçen günlerde tamamlayan savcı Melih Yıldırım, hâkim Özcan hakkında görevini kötüye kullanma ve rüşvet suçundan iddianame hazırladı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede tahliye kararının mesaiden sonra saat 20.15’te verildiğine işaret edilerek şöyle denildi:

“Yargılama yapacak mahkemenin değerlendirmesi göz ardı edilerek tahmin yapıldığı ve tahmine göre infaz kabiliyeti ve denetimli serbestlik süreleri gerekçe olarak yazılarak, yetki sınırlarının zorlandığı...”

Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu aracılığıyla 3.5 milyon dolar rüşvet

Hâkim Özcan’ın tahliye kararı verdikten sonra itirazı değerlendiren 6. Sulh Ceza Mahkemesi hâkimi ile konuştuğu, Zindaşti ve adamı Ekrem Öztunç yönünden kararı kabul edebileceğini söylediği vurgulandı. İddianamede, “Kendisinin de doğru olmadığını düşündüğü tahliye kararını verdiği” belirtilen Özcan’a tahliye kararı karşılığında Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu aracılığıyla 3.5 milyon dolar rüşvet verildiği savunuldu.

İddialarla ilgili Burhan Kuzu hakkında “nüfuz ticareti” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Kuzu, 1 Kasım 2020’de hâkim karşısına çıkamadan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.