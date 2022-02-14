İranlı üst düzey güvenlik yetkilisi, nükleer görüşmelerde ilerlemenin zorlaştığını söyledi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde ilerlemenin zorlaştığını ve Batı ülkelerinin "yükümlülüklerinden kaçmak için inisiyatif alıyormuş gibi davranmaya devam ettiğini" söyledi.

Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Viyana'daki nükleer görüşmelerde İran'ın Başmüzakerecisi görevini yürüten Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ile yaptığı telefon görüşmesinde Viyana'daki görüşmelerle ilgili iki konunun kesinleştiğini belirtti.

İranlı yetkili, "İranlı müzakerecilerin, Tahran'ın mantıksal ve yasal talimatlarını ilerletme görevinin zorluğu her an daha da artıyor. Batılı taraflar, yükümlüklerinden kaçmak için inisiyatif gösterilerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmeler Viyana'da yapılıyor

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor. Eski Başkan Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Tarafların görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine dair açıklamalarının ardından İran hükümetinin en üst düzey güvenlik kurumu sayılan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin başında bulunan Şemhani'nin görüşmelere dair "olumsuz" sayılabilecek bir beyanda bulunması dikkati çekti.

Ilımlı muhafazakar kimliğiyle bilinen ve 2015'te varılan nükleer anlaşmanın mimarı sayılan önceki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminden bu yana Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği görevinde bulunan Şemhani, Ağustos 2019'da ABD'nin NBC televizyonuna verdiği özel röportajında, İran'da nükleer anlaşmanın "hata" olduğunu düşünenlerin olduğunu ve kendisinin de onlara katıldığını söylemişti.