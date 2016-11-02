İranlı ünlü hafız hakkında çocuklara cinsel taciz suçlaması

İran'ın en çok tanınan hafızının ekek çocuklarına cinsel tacizda bulunduğu iddiası ülkede büyük bir şaşkınlık ve öfke yarattı.

Taciz kurbanları ve aileleleri BBC Farsça'ya yaptıkları açıklamada, resmi yollardan adaletin yerini bulmasını sağlayamadıkları için iddialarını kamuoyuna taşımaya karar verdiklerini söyledi.

Ülkedeki siyasi ve dini yetkililerle bağlantıları bulunan 65 yaşındaki Said Tousi, tümü dindar ailelerden gelen Kuran öğrencisi 10 çocuğa cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

Tousi geçen hafta ortaya çıkan iddiaları reddederken kurbanlar, hikâyelerini yabancı medyaya anlatmak gibi daha önce pek görülmemiş bir adım attı.

Kurbanlardan biri BBC'ye yaptığı açıklamada Tousi'nin 12 yaşındayken hamamda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.İran'ın en çok tanınan hafızı hakkında ileri sürülen erkek çocuklarına cinsel taciz iddiası ülkede büyük bir şaşkınlık ve öfke yarattı.

Adının açıklanmasını istemeyen 'taciz kurbanı', "O kadar şoke olmuştum ki neler olduğunu anlayamadım. Bir şey söylemekten korktum, çünkü adım kirlenecekti. Ama sonra öğrencileri arasında birçok kişinin benzer şeyler yaşadığını duydum ve o nedenle sessizliğimi bozdum" dedi.

Bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan iddialara göre, saldırı kurbanları altı yıl önce Tousi hakkında şikayetçi oldu ve konu mahkemeye taşındı.

Ancak dava düştü ve bir diğer saldırı kurbanı BBC'ye adaletin yerini bulacağına dair "tüm umudunu kaybettiğini" söyledi.

İddialara karşın, yargı sözcüsü Gulam Huseyin Mohseni-Ejei iddiaların araştırılması için "kanıtların yeterli olmadığını" belirtti.

İddialar, İran'da politik bir tartışmaya da neden oldu. Tartışmada, Tousi'nin siyasi seçkinlere, özellikle de ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığı ön plana çıktı.

Sürgünde yaşayan insan hakları savunucusu avukat Muhammed Mustafaei BBC'ye yaptığı açıklamada, "Tousi, Hamaney'in elinden birçok ödül aldı. Yargılanmaktan kaçmak için bu bağlantısını kullandı" dedi.

Bu arada Tousi de, hakkındaki iddiaların ruhani lider Hamaney ve muhafazakâr müttefiklerine karşı yürütülen bir kampanyanın parçası olduğunu savundu.

Yargıdan sorumlu Ayetullah Sadık Amoli Larijani, "düşman medyayla" işbirliği yapanları uyardı. Larijani, Tousi'yi suçlayanları "nankör insanlar" olarak tanımladı ve "düşman medyayla işbirliği yapan herkesin yargılanacağını" söyledi.

Önde gelen İranlı milletvekillerinden Ali Motahari ise kurbanlara destek verdi ve "Bu soruşturmaların bu kadar uzaması doğal değil. Bu uzayan süreç, şikâyetçileri yabancı medyaya konuşmaya sürükledi ve şimdi düzen karşıtı olmakla suçlanıyorlar" dedi.