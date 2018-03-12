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Yaşam

İranlı turistten engelli vatandaşa: Ağırlık yapıyorsun, in; bir tane vursam patlarsın!

İran uyruklu bir kadın, engelli vatandaşa ağırlık yaptığını söyleyerek asansörden inmesini istedi

12 Mart 2018 16:41

İstanbul Taksim Meydanı’ndaki metro istasyonunda , İranlı olduğu belirtilen kadın turist,  akülü aracıyla asansöre binmek isteyen vatandaşa, yer vermeyip 'in' dedi. Kadın turistle engelli vatandaş arasında tartışma çıkarken olay yerine güvenlik görevlileri çağrıldı. Engelli adama, "Bir tane vursam patlarsın" diyen İranlı kadına çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi.

Birgün'de yer alan habere göre, olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 2 bacağı olmayan engelli bir vatandaş akülü aracıyla, metroya inen asansöre binmek istedi. Asansör geldiğinde arkasındakiler, engelli vatandaşa müsaade etmeden içeriye girdi. Vatandaş ardından aracıyla asansöre girmek için hamle yaptı. Ancak içeridekilerden ötürü aracını sığdıramayınca, diğerlerinden müsaade istedi. Bunun üzerine İran uyruklu bir kadın vatandaşa ağırlık yaptığını söyleyerek asansörden inmesini istedi. Bu sözleri duyan engelli vatandaş da, "Burası benim için yapıldı" deyince ortalık karıştı.

"Bir tane vursam patlarsın"

Tartışma çıkması üzerine asansöre güvenlik görevlileri çağrıldı. Tartışmanın büyümesi nedeniyle ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, engelli vatandaş ve kadınla konuşarak durumu çözmeye çalıştı. Ancak kadın engelli adama, "Bir tane vursam patlarsın" dedi. Bu sözlerin ardından diğer vatandaşlar da kadına tepki gösterdi. Tepkinin ardından asansörden çıkan kadın uzaklaştı. Olay esnasında polis ekiplerinin "Şikayetçiysen gel" demesi dikkat çekti.

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