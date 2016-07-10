İranlı turistlerden Van Gölü’ne plaj talebi

Van'ı, geçtiğimiz yıl yaklaşık 50 bin, bu sene de sadece Ramazan Bayramı’nda 20 bin olmak üzere ziyaret ederek ekonomiye büyük katkı sağlayan İranlı turistler, Van Gölü'ne girmek için uygun tesis istiyor.

Zete’nin haberine göre, sınıra sadece 80 kilometre uzaklıkta bulunduğu için özellikle resmi ve dini bayramların büyük bölümünü Van’a gelerek geçiren İranlılar, tesis azlığından yakınıyor.

Van’da göl kıyısındaki bir otel ve özel şahıslara ait bazı küçük tesisler dışında halk plajı bulunmuyor. Yaz aylarında Van Gölü’ne girmek istediklerini belirten İranlılar, göl kıyısında uygun tesis bulunmadığını ve bu nedenle kentten erken ayrılmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

Kenti dolaşmak ve alışveriş yapmakla yetindiklerini anlatan İranlılar, güzel bir kent olduğunu söyledikleri Van’ın bu eksikliğinin giderilmesini istiyor.

“Çok güzel bir suyu olan Van Gölü’ne sadece bakmakla yetiniyorlar”

Yaklaşık 5 yıldır Van’a turist getirdiğini belirten İranlı Tur Operatörü Vahid Rostami, İranlıların Van’ı çok sevdiklerini; ancak İran’dan Van’a gelen turistlerin standartlarının yüksek olduğunu ve tesis sıkıntısı yaşadıklarını belirterek şunları söylüyor:

“Van, bize çok yakın. İnanılmaz bir havası ve çok güzel bir denizi var. Kente gelenler otelleri, alışveriş merkezlerini beğeniyor. Ancak çok güzel bir suyu olan Van Gölü’ne sadece bakmakla yetiniyorlar. Serinlemek isteyen, ya da uzun süreli göl kıyısında kalmak isteyenler için böyle bir imkan yok. İranlılar olarak Van Gölü kıyısına plaj yapılmasını istiyoruz. Bu arada, sınır kapıları için de yeni düzenlemeler yapılmalı. Bir çok İranlı saatlerce sınır kapısında beklediği için gelmekten vazgeçiyor.”

“Eğlence ve dinlenme için yeterli imkan sunamıyoruz”

Van Gölü Havzası Turizim Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir de, kent ekonomisine büyük katkı sunan İranlılara istedikleri ölçülerde imkan sunamadıkları için üzgün olduğunu ifade ediyor.

Tunçdemir, “Buraya gelenler istedikleri gibi alışveriş yapmak istiyorlar. Bir diğer istekleri ise, eğlenebilecekleri veya dinlenebilecekleri mekanlar. Maalesef, eğlence ve dinlenme için yeterli imkan sunamıyoruz. 450 kilometre sahili olan Van Gölü çevresinde tek bir halk plajı bile yok. Bu sadece İranlılar için de değil. Çevre illerden gelen insanlarımıza da bu imkanı sunamıyoruz. Bunu defalarca yetkililere bildirdik. Van ekonomisine büyük katkı sunan turistler için ve kendi insanımız için göl çevresinde, herkesin rahat bir şekilde suya girmesini sağlayacak uygun mekanlar ve halk plajları bir an önce yapılmalı. Bunun olması halinde yaz aylarında Van’ı ziyaret eden turistler daha uzun süreli kalacaktır” dedi.