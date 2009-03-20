İranlı turistler Nevruz tatiline geldi

Nevruz tatilini geçirmek üzere Gürbulak sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan İranlı turist sayısının 3 günde, 16 bin 300'e ulaştığı bildirildi.



Gürbulak Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, İranlı turistlerin Nevruz nedeniyle 10 günlük resmi tatillerinde Türkiye'yi tercih ettiğini belirterek, üç günde 16 bin 300 turistin 611 araçla, Gürbulak sınır kapısından ülkeye giriş yaptığını söyledi.



Tatillerini, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde geçirecek olan turistlerin yurda girişinin sorunsuz ve rahat yapılması için gerekli önlemlerin alındığını ifade eden yetkililer, İranlı turistlerin önceden anlaştıkları Türk firmalarına ait otobüslerle tatil bölgelerine gittiklerini kaydetti.



Gürbulak sınır kapısından giriş yapan İranlı turist Ali Baraser, 10 günlük tatillerini Antalya'da geçireceklerini, her yıl Nevruz tatilinde Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

