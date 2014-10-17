İranlı tenor Ramin Farhangniya 18 Ekim'de İstanbul'da

İranlı tenor Ramin Farhangniya'nın yeni albümü ‘Ortadoğu Şarkıları’nın lansmanı 18 ekim Cumartesi akşamı Kuruçeşme Ada'da gerçekleşecek.
Dünyaca ünlü Farhangniya, şarkılarını dünya barışı ve göçün savurduğu hayatlar için söylüyor. Orkestrasında Estonya, İran, Azerbaycan, Irak, Rusya’dan sanatçılar yer alıyor.
Azeri asıllı İran’lı tenor Ramin Farhangniya Azerbaycan’ın unutulmayan klasikleri yanında Farsça, Türkçe, Lazca, Yunanca, Ermenice, Kürtçe, Rusça, Gürcüce farklı dillerde eserleri seslendiriyor. Usta yorumcu dinleyenleri derinden etkileyen performansı ile unutulmayacak konserlere imza atıyor.
Sanatçıya albümünde Erkan Oğur ,Türkan Kandıralı, Baki Kemancı, Akın Eldes, Derya Türkan ,Timur Atasever, Abuzar Manafzade , Atalay Durmaz, Vugar Gurbanov ve Hakan Gürbüz eşlik etti.
Bu eşsiz geceyi yaşamak isterseniz 18 ekim cumartesi akşamı Kuruçeşme Ada’da olmanız yeterli.