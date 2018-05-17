İranlı sevgiliye 200 bin liralık dolandırıcılık iddiası

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da maden mühendisi Ali Rezegholi (36), kendisi gibi İranlı sevgilisi Fereshteh D. hakkında, yaklaşık 200 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Maden mühendisi Ali Rezegholi, bir süre önce tanışıp sevgili olduğu kendisi gibi İranlı Fereshteh D. ile 1.5 ay önce otobüsle İran\'dan önce Van\'a, ardından Antalya\'ya geldi. Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi\'nde birlikte ev kiralayan sevgililer, oturma izni için de müracaat etti. 4 Mayıs saat 01.00 sıralarında denize gitmek isteyen Ali Rezegholi, kız arkadaşına kendisiyle gelmesi için teklifte bulundu. Uykusu olduğunu söyleyen Fereshteh D. gitmek istemeyince Rezegholi başka bir komşusuyla denize gitti. Bir süre denize giren Rezegholi, birkaç kez sevgilisiyle telefonda konuştu. Rezegholi geri döndüğünde sevgilisinin evde olmadığını fark etti. Tüm aramalarına rağmen Fereshteh D.\'yi bulamayan Rezegholi, yatak odasında komidinin çekmecesindeki 40 bin dolar, 5 bin euro ile 800 Türk lirasının yerinde olmadığını gördü.

Olayın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na giden Ali Rezegholi, Fereshteh D.\'den şikayetçi oldu. Yaşanan olayın kendisini çok üzdüğünü belirten Rezegholi, \"Birlikte evlilik hayalimiz vardı. İran\'dan kalkıp Antalya\'ya geldik. Bizi çok güzel günler bekliyordu. Benim önce kalbimi, sonra paralarımı alıp gitti. Bir an an önce yakalanmasını istiyorum. Gözünün içine bakarak neden yaptığını sormak istiyorum\" dedi.

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