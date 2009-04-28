İran’lı Runna Temmuz’da Türkiye’de

İran'ın Khodro Company (IKCO) firmasının "Samand"ın ardından ürettiği ikinci otomobil olan ve geçen hafta İran'da tanıtımı yapılan "Runna"nın Temmuz ayında Türkiye'de satışına başlanacağı bildirildi.



IKCO'nun Türkiye Distribütörü MYS Otomotiv Genel Müdürü Yiğit Seskır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKCO tarafından yapımı tamamlanan "Runna"nın 18 Nisan'da İran'da Sanayi ve Maden Bakanı Ali Ekber Mehrabian'ın da hazır bulunduğu törenle görücüye çıktığını belirtti.



İran'da "Samand"ın ardından üretilen ikinci otomobil modeli olma özelliğini taşıyan "Runna"nın 1.4, 1.6 ve 1.7'lik motor seçenekleriyle Temmuz ayından itibaren Türkiye'ye ihraç edileceğini vurgulayan Seskır, "İran'ın dışında ilk olarak Türkiye'de satışa sunulacak Runna'nın çok sevileceğine inanıyorum" dedi.



Seskır, "Runna"da ABS fren sistemi, hava yastığı, klima, merkezi kilit, xenon ve ledli farlar, radyo, CD ve mp3 çalar, uzaktan kumandalı ve alarmlı merkezi kilit, akıllı anahtar, ısıtmalı aynalar, elektrikli camlar gibi donanımların bulunduğunu ifade ederek, "Her türlü donanıma sahip Runna'yı 16 bin TL gibi uygun bir fiyatla satmayı planlıyoruz" diye konuştu.



2008 yılının başından itibaren Türkiye'de satışına başlanan Samand'ın kısa süre içinde Türkiye'de sevilen bir otomobil olduğunu anlatan Seskır, hedeflerinin "Runna" ile bu çıtayı daha da yükseltmek olduğunu kaydetti.



Sonraki proje hafif ticari araç



Seskır, şu an Türkiye'de 22 ilde bayilikleri bulunduğunu, 2009 yılının sonuna kadar bu sayıyı 45'e, 2010 yılının sonuna kadar da 81 ile çıkarmayı istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:



"Türkiye'de bu donanımlarda hem kaliteli hem de en ucuz otomobili satıyoruz. Bayiliklerin yanı sıra satış sonrası servis ağımıza da büyük önem veriyoruz. İran, otomobiliyle Türkiye'de bulunmaktan sonra derece mutlu. IKCO'nun Samand, Runna'nın ardından sırada hafif ticari araç projesi var. Bu yılın sonunda aracın tanıtımının yapılması sonrasında da Türkiye'de de satışına başlanması gündemde. IKCO hafif ticari araçta da iddialı olacak."

