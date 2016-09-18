T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İranlı paralimpik bisikletçi Rio'da geçirdiği kazada öldü!

Golbarnezhad, 2012 Londra Paralimpik Oyunları'na da katılmıştı

18 Eylül 2016 15:13

Rio Paralimpik Oyunları'nda yarışan İranlı bisikletçi Bahman Golbarnezhad, erkekler C4-5 yarışında dik bir tepeden inerken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Uluslararası Paralimpik Komitesi, 48 yaşındaki bisikletçinin kaza sonrası kalbinin durduğunu ve hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra öldüğünü duyurdu.

Golbarnezhad, 2012 Londra Paralimpik Oyunları'na da katılmıştı.

Uluslararası Bisikletçiler Birliği spor müdürü Piers Jones, "En kısa sürede mümkün olduğu kadar çok bilgi toplamaya çalışıyoruz" dedi.

Paralimpik Köyü'nde İran bayrağı yarıya indirilirken, Pazar günkü kapanış seremonisinde de İranlı sporcu için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İran Ulusal Paralimpik Komitesi Başkanı Masoud Ashrafi, Golbarnezhad'ın cenazesinin Pazar günü İran'a gönderilmesi talebini iletti ve Uluslararası Paralimpik Komitesi'nden olayla ilgili raporu istedi.

Ashrafi, "12 yıldır bisiklete biniyordu, bizim en iyi bisikletçimizdi. Evliydi, karısı ve bir oğlu vardı. Aile babasıydı ve ailesini çok severdi" dedi.

Roma'da 1960 yılında düzenlenen Olimpiyatlarda da, Danimarkalı bisikletçi Knud Enemark Jensen 100 km takımıyla süre denemesi yaparken ölmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ParalimpikGolbarnezhad Rio Paralimpik OyunlarıParalimpik OyunlarıBahman GolbarnezhadC45Paralimpik KomitesiLondra Paralimpik OyunlarıBisikletçiler BirliğiPiers JonesKöyüPazarUlusal Paralimpik Komitesi Başkanı Masoud Ashrafi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24