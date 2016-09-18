İranlı paralimpik bisikletçi Rio'da geçirdiği kazada öldü!

Rio Paralimpik Oyunları'nda yarışan İranlı bisikletçi Bahman Golbarnezhad, erkekler C4-5 yarışında dik bir tepeden inerken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Uluslararası Paralimpik Komitesi, 48 yaşındaki bisikletçinin kaza sonrası kalbinin durduğunu ve hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra öldüğünü duyurdu.

Golbarnezhad, 2012 Londra Paralimpik Oyunları'na da katılmıştı.

Uluslararası Bisikletçiler Birliği spor müdürü Piers Jones, "En kısa sürede mümkün olduğu kadar çok bilgi toplamaya çalışıyoruz" dedi.

Paralimpik Köyü'nde İran bayrağı yarıya indirilirken, Pazar günkü kapanış seremonisinde de İranlı sporcu için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İran Ulusal Paralimpik Komitesi Başkanı Masoud Ashrafi, Golbarnezhad'ın cenazesinin Pazar günü İran'a gönderilmesi talebini iletti ve Uluslararası Paralimpik Komitesi'nden olayla ilgili raporu istedi.

Ashrafi, "12 yıldır bisiklete biniyordu, bizim en iyi bisikletçimizdi. Evliydi, karısı ve bir oğlu vardı. Aile babasıydı ve ailesini çok severdi" dedi.

Roma'da 1960 yılında düzenlenen Olimpiyatlarda da, Danimarkalı bisikletçi Knud Enemark Jensen 100 km takımıyla süre denemesi yaparken ölmüştü.