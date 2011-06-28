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İranlı oyuncu uyuşturucudan gözaltında

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İranlı bir oyuncu da gözaltına alındı. Zanlının Monica Belluci, Yılmaz Erdoğan ve Beren Saat’in oynadığı Bahman Gho

28 Haziran 2011 03:00

T24 - İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İranlı bir oyuncu da gözaltına alındı. Zanlının Monica Belluci, Yılmaz Erdoğan ve Beren Saat’in oynadığı Bahman Ghobadi'nin son filminde rol aldığı belirlendi.

Narkotik Şube Ekipleri, İstanbul’un Fatih ve Bakırköy ilçelerinde İran'dan uyuşturucu getirerek Norveç'e gönderdikleri belirlenen bir suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Sultanahmet'teki bir halı mağazasına ve Bakırköy'deki bir eve düzenlenen operasyonda İran kilimlerinin içine gizlenen 2 kilo 507 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Şüphelilerden aktör olduğu öğrenilen Amir K'nın 9 yıldır Türkiye'de yaşadığı, daha önce de ''uyuşturucu satmak'' suçundan bir süre cezaevinde yattığı bildirildi.

Amir K.'nın, İranlı yönetmen Bahman Ghobadi'nin yönettiği ve çekimleri İstanbul'da yapılan ''Gergedanın Son Şiiri'' isimli sinema filminde Monica Belluci, Beren Saat ve Yılmaz Erdoğan ile birlikte rol aldığı kaydedildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



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